Оформити виплати для військових і їхніх родин стане простіше: що відомо

Що зміниться при оформленні виплат

"Грошове забезпечення, нарахування, отримання буде здійснюватиметься у мобільному застосунку. Ми хочемо підтягнути фінансові сервіси для того, щоб військовослужбовець мав можливість в реальному часі оформляти необхідні виплати", - заявила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

МО впроваджує систему, яка б цифровізувала і оптимізувала процеси прийняття і обробки заявок на отримання грошової допомоги в випадку поранення.

"Думаю, десь за місяць ця система буде впроваджена та інтегрована в застосунок Армію+. Це буде окремий додаток, але ці системи можуть між собою "спілкуватися" та інтегруватися. Це внутрішня система для опрацювання заявок всередині Міністерства оборони і органів, які приймають заявки й опрацьовують їх", - пояснив Начальник управління ІТ Міністерства оборони Олег Берестовий.

Запустять окремі сервіси для родин військовослужбовців

У Міноборони наголошують, що вже до кінця року планують запустити сервіси, які стосуватимуться саме родин військовослужбовців, адже зараз процес оформлення виплат у випадку загибелі захисника займає багато часу.

"Ми вже зараз маємо електронний обмін з Державним реєстром актів цивільного стану, через обмін з яким можемо підтвердити статус, що насправді є родинний зв'язок, і далі через цей статус вже надавати послуги безпосередньо членам родини військовослужбовця. З технічної точки ця можливість є, робота на рівні Уряду в цьому напрямку вже ведеться", - додала Черногоренко.