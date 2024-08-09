Оформить выплаты для военных и их семей станет проще: что известно

Что изменится при оформлении выплат

"Денежное обеспечение, начисление, получение будет осуществляться в мобильном приложении. Мы хотим подтянуть финансовые сервисы для того, чтобы военнослужащий имел возможность в реальном времени оформлять необходимые выплаты", - заявила заместитель Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

МО внедряет систему, которая цифровизировала бы и оптимизировала процессы принятия и обработки заявок на получение денежной помощи в случае ранения.

"Думаю, где-то через месяц эта система будет внедрена и интегрирована в приложение Армию+. Это будет отдельное приложение, но эти системы могут между собой "общаться" и интегрироваться. Это внутренняя система для обработки заявок внутри Министерства обороны и органов, которые принимают заявки и обрабатывают их", - объяснил Начальник управления ІТ Министерства обороны Олег Берестовой.

Запустят отдельные сервисы для семей военнослужащих

В Минобороны отмечают, что уже до конца года планируют запустить сервисы, которые будут касаться именно семей военнослужащих, ведь сейчас процесс оформления выплат в случае гибели защитника занимает много времени.

"Мы уже сейчас имеем электронный обмен с Государственным реестром актов гражданского состояния, через обмен с которым можем подтвердить статус, что на самом деле есть родственная связь, и далее через этот статус уже предоставлять услуги непосредственно членам семьи военнослужащего. С технической точки эта возможность есть, работа на уровне правительства в этом направлении уже ведется", - добавила Черногоренко.