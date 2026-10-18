Оформити пенсію можна без візиту до ПФУ: інструкція з 6 кроків

Заяву на призначення пенсії можна подати на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібна електронна ідентифікація та документи, які підтверджують особу і страховий стаж. Заповнити заяву можна онлайн: вписати особисті дані, відповісти на запитання анкети та додати потрібні документи.

Покрокова інструкція: як подати заяву на пенсію онлайн

Крок 1. Відкрийте сайт portal.pfu.gov.ua і увійдіть через електронну ідентифікацію. Залежно від доступного сервісу це може бути кваліфікований електронний підпис (КЕП), BankID або "Дія.Підпис".

Крок 2. В особистому кабінеті перейдіть до розділу "Щодо пенсійного забезпечення" і виберіть "Заява на призначення пенсії".

Крок 3. У формі заяви вкажіть вид пенсії, наприклад за віком. Далі заповніть поля з особистими, адресними та контактними даними.

Крок 4. Дайте відповіді на запитання анкети про трудову діяльність та інші обставини. Анкета допомагає визначити, які документи потрібно додати саме у вашому випадку.

Крок 5. Завантажте скановані копії документів. Перед відправленням переконайтеся, що всі сторінки добре читаються, а інформація збігається з оригіналами.

Крок 6. Перегляньте внесені дані та за потреби виправте помилки. Підпишіть заяву способом, який пропонує сервіс, і надішліть її до Пенсійного фонду.

Після цього статус звернення можна відстежувати в особистому кабінеті.

Які документи потрібні і як перевірити, чи прийняли заяву

Перелік документів залежить від виду пенсії, від даних, які вже є в державних реєстрах, і від ситуації заявника. Перед поданням заяви варто підготувати:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку чи інші документи, що підтверджують страховий стаж;

документи про заробітну плату, якщо вони потрібні для розрахунку пенсії;

документи про освіту, військову службу чи інші періоди, які можуть зарахувати до стажу;

свідоцтво про шлюб або інші документи про зміну прізвища, якщо це потрібно.

Цей перелік не є універсальним для всіх. Остаточний набір документів залежить від конкретної ситуації, тому орієнтуйтеся на вимоги електронної форми та роз'яснення Пенсійного фонду. Про це йдеться в інструкції Пенсійного фонду від 31 серпня 2026 року.

Після надсилання заяви варто перевірити, чи зареєстрував Фонд звернення і на якому етапі його розгляд. Для цього знову увійдіть в особистий кабінет на порталі та відкрийте розділ "Мої звернення". Там знайдіть свою заяву й подивіться, як її опрацьовують.

Також перевірте повідомлення від Пенсійного фонду та ознайомтеся з ухваленим рішенням. Якщо Фонд повідомить, що потрібні додаткові документи, їх треба подати в установленому порядку.

Важливо: надсилання заяви не означає, що пенсію призначать автоматично. Рішення ухвалюють після розгляду документів і перевірки права людини на виплату.

Якщо виникли труднощі з авторизацією, завантаженням документів або заповненням заяви, скористайтеся роз'ясненнями на вебпорталі Пенсійного фонду чи зверніться до сервісного центру. Подати заяву можна й особисто - для цього потрібно підготувати документи та прийти до сервісного центру.

Перед поданням заяви варто перевірити, чи правильно відображено відомості про страховий стаж і чи немає розбіжностей в особистих даних. Якщо певні періоди роботи не підтверджені або інформації про них немає, може знадобитися додаткове документальне підтвердження.

Нагадаємо, що під час обчислення пенсії можна не враховувати місяці з низькою зарплатою.

Загалом виключити можна до 60 календарних місяців стажу підряд, але вони не можуть становити більше ніж 10% страхового стажу.