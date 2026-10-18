Оформить пенсию можно без визита в ПФУ: инструкция с 6 шагов

Украинцы могут оформить пенсию онлайн, не ездив в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инструкцию Пенсионного фонда.
Заявление о назначении пенсии можно подать на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходима электронная идентификация и документы, подтверждающие личность и страховой стаж. Заполнить заявление можно онлайн: вписать личные данные, ответить на вопросы анкеты и добавить нужные документы.
Шаг 1. Откройте сайт portal.pfu.gov.ua и войдите по электронной идентификации. В зависимости от доступного сервиса это может быть квалифицированная электронная подпись (КЭП), BankID или "Дія. Підпис".
Шаг 2. В личном кабинете перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите "Заявление на назначение пенсии".
Шаг 3. В форме заявления укажите вид пенсии, например по возрасту. Затем заполните поля с личными, адресными и контактными данными.
Шаг 4. Ответьте на вопросы анкеты о трудовой деятельности и других обстоятельствах. Анкета помогает определить, какие документы необходимо добавить именно в вашем случае.
Шаг 5. Загрузите копированные документы. Перед отправкой убедитесь, что все страницы хорошо читаются, а информация совпадает с оригиналами.
Шаг 6. Просмотрите внесенные данные и исправьте ошибки при необходимости. Подпишите заявление способом, который предлагает сервис, и отправьте его в Пенсионный фонд.
После этого статус обращения можно отслеживать в личном кабинете.
Перечень документов зависит от вида пенсии, от данных, уже имеющихся в государственных реестрах, и от ситуации заявителя. Перед подачей заявления следует подготовить:
Этот список не является универсальным для всех. Окончательный набор документов зависит от ситуации, поэтому ориентируйтесь на требования электронной формы и разъяснения Пенсионного фонда. Об этом идет речь в инструкции Пенсионного фонда от 31 августа 2026 года.
После отправки заявления следует проверить, зарегистрировал ли Фонд обращения и на каком этапе его рассмотрение. Для этого снова войдите в личный кабинет на портале и откройте раздел "Мои обращения". Там найдите свое заявление и посмотрите, как его прорабатывают.
Также проверьте уведомление от Пенсионного фонда и ознакомьтесь с принятым решением. Если Фонд сообщит, что необходимы дополнительные документы, их нужно подать в установленном порядке.
Важно: отправка заявления не означает, что пенсию назначат автоматически. Решения принимаются после рассмотрения документов и проверки прав человека в рассрочку.
Если возникли трудности с авторизацией, загрузкой документов или заполнением заявления, воспользуйтесь разъяснениями на веб-портале Пенсионного фонда или обратитесь в сервисный центр. Подать заявление можно и лично - для этого нужно подготовить документы и прийти в сервисный центр.
Перед подачей заявления следует проверить, правильно ли отражены сведения о страховом стаже и нет ли разногласий в личных данных. Если определенные периоды работы не подтверждены или информации о них нет, может потребоваться дополнительное документальное подтверждение.
Напомним, что при исчислении пенсии можно не учитывать месяцы с низкой зарплатой.
В общем, исключить можно до 60 календарных месяцев стажа подряд, но они не могут составлять более 10% страхового стажа.
Также мы писали, что украинцы, уже имеющие право на пенсию по возрасту, могут отложить ее оформление и получить повышение.
За каждый полный месяц отсрочки выплата растет на 0,5%, а после шести лет ожидания - на 54%.