До 60 місяців зарплати можуть вилучити з розрахунку: кому це підвищить пенсію

Під час обчислення пенсії можна не брати до уваги місяці з низькою зарплатою. Це може збільшити виплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Цей механізм називають "оптимізацією заробітку". Він дозволяє виключити з розрахунку місяці з "невигідною" зарплатою - тобто з низькими коефіцієнтами порівняно з іншими місяцями.

Його передбачили для того, щоб зарплата для обчислення пенсії не зменшувалася. У результаті пенсія може зрости.

Скільки місяців можна виключити

Загалом можна виключити до 60 календарних місяців страхового стажу підряд. Але вони не можуть становити більше ніж 10% тривалості страхового стажу.

Понад ці 10% за бажанням пенсіонера можуть виключити й окремі періоди. Зокрема, час карантину: від місяця його запровадження у 2020 році та ще шість календарних місяців після завершення.

Так само можна виключити воєнний стан - з місяця його введення і протягом трьох календарних місяців після припинення або скасування. Окремі періоди, пов'язані з навчанням і доглядом за дитиною до трьох років, теж можуть виключати за умов, визначених законом.

Що буде зі стажем і зарплатою за час війни

Зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" дозволяють виключити місяці зарплати, нарахованої під час воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення. Робити це можна, якщо це доцільно.

Робота в цей період усе одно потрапить до страхового стажу з урахуванням сплачених внесків. Не враховуватимуть лише заробіток за ці місяці.

У всіх випадках після оптимізації період, за який враховують зарплату, не може бути коротшим за 60 календарних місяців.

Свій вибір пенсіонер зазначає в заяві: або вилучити з підрахунку певний період, або зробити це автоматизованим способом.

Нагадаємо, працюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсію, якщо в них є щонайменше 24 місяці стажу, а новий розрахунок заробітку вищий за попередній.