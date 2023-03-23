Оформити пенсію можна ще в один спосіб: інструкція ПФУ

Дистанційно подати заяву на призначення пенсії можна через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. ПФУ додав ще один спосіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Відтепер, для людей, які не мають можливості отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП), щоб подати заяву дистанційно, реалізовано можливість оформлення за допомогою Дія.Підпису.
Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку Дія, активувати Дія.Підпис та підготувати скан-копії необхідних документів.
Щоб скористатися сервісом необхідно зайти на веб-портал електронних послуг Фонду та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії", ознайомитись інформацію, яка з’явиться на екрані, і потім перейти за посиланням "Вхід".
Увійти до особистого кабінету потрібно за допомогою Дія.Підпису, після чого виконати такі кроки:
Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, заповнена за результатами кроків 1-3. У разі потреби форму заяви можна відредагувати.
Для завершення всіх операцій, заява підписується за допомогою Дія. Підпису та відправляється до Фонду натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".
"За результатами опрацювання заяви ви отримаєте інформацію про стан обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії в обраний вами спосіб", - повідомили в ПФУ.
Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 березня 2023 року становила 8,349 млн осіб. Інші 2,355 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".
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