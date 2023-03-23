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Оформить пенсию можно еще одним способом: инструкция ПФУ

Фото: подать заявку на пенсию можно с помощью Дія.Підпис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дистанционно подать заявление о назначении пенсии можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. ПФУ добавил еще один способ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Теперь для людей, не имеющих возможности получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), чтобы подать заявление дистанционно, реализована возможность оформления с помощью Дія.Підпис.

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения "Дія", активировать Дія.Підписи подготовить скан-копии необходимых документов.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Фонда и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии", ознакомиться с информацией, которая появится на экране, а затем перейти по ссылке "Вход".

Войти в личный кабинет нужно с помощью Дія.Підпис, после чего выполнить следующие шаги:

  • - Шаг 1 - в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласуйте дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке вашего заявления. Нажмите "Продолжить" и выберите вид пенсии, например - "Пенсия по возрасту";
  • - Шаг 2 - ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку);
  • - Шаг 3 - прикрепите скан-копии необходимых документов, подготовленных в соответствии с требованиями по сканированным копиям документов за приведенным перед формированием заявления перечнем.

После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, заполненная по результатам шагов 1-3. При необходимости форму заявления можно отредактировать.

Для завершения всех сделок, заявление подписывается с помощью Дія.Підпис и отправляются в Фонд нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ".

"По результатам обработки заявления вы получите информацию о состоянии обработки заявления и решении о назначении пенсии выбранным вами способом", - сообщили в ПФУ.

Напомним, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 марта 2023 составила 8,349 млн человек. Остальные 2,355 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

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