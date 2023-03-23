Оформить пенсию можно еще одним способом: инструкция ПФУ

Дистанционно подать заявление о назначении пенсии можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. ПФУ добавил еще один способ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Теперь для людей, не имеющих возможности получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), чтобы подать заявление дистанционно, реализована возможность оформления с помощью Дія.Підпис.
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения "Дія", активировать Дія.Підписи подготовить скан-копии необходимых документов.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Фонда и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии", ознакомиться с информацией, которая появится на экране, а затем перейти по ссылке "Вход".
Войти в личный кабинет нужно с помощью Дія.Підпис, после чего выполнить следующие шаги:
После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, заполненная по результатам шагов 1-3. При необходимости форму заявления можно отредактировать.
Для завершения всех сделок, заявление подписывается с помощью Дія.Підпис и отправляются в Фонд нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ".
"По результатам обработки заявления вы получите информацию о состоянии обработки заявления и решении о назначении пенсии выбранным вами способом", - сообщили в ПФУ.
Напомним, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 марта 2023 составила 8,349 млн человек. Остальные 2,355 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".
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