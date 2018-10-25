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Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция

STYLERЖизнь    25.10.2018 - 13:57
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Оформить субсидию в Украине теперь можно не выходя из дома

Получить жилищную субсидию украинцы теперь могут не выходя из дома, так как подать документы для назначения субсидии можно онлайн на правительственном портале.

Styler подготовил для вас полную пошаговую инструкцию того, как это сделать.

1. Для получения помощи нужно зайти на правительственный портал, где создан отдельный раздел "Субсидия". 

Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция

Скриншот (kmu.gov.ua)

2. Далее. Чтобы ознакомиться с услугой и списком документов, вам достаточно иметь адреса электронной почты, куда придет код для входа на сайт.

 

Скриншот (kmu.gov.ua)

3. На втором этапе нужно заполнить заявление и декларацию о доходах и расходах.

Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция

Пример заполнения заявления о назначении жилищной субсидии (subsidii.mlsp.gov.ua)

Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция

Заполнение блока "Перечень услуг, на которые обходимо назначить субсидию" (subsidii.mlsp.gov.ua)

4. Официально отправить документы на субсидию можно будет после того, как вы подтвердите личность с помощью электронной подписью, либо через BankID.

5. Узнать, была ли назначена субсидия, можно с помощью сервиса Единого государственного реестра получателей субсидий, перейдя по ссылке.

Отметим, что коммунальная субсидия предоставляется с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев и рассчитывается:

  • на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Добавим, что эта услуга совершенно бесплатна.

Напомним, что ранее в Минсоцполитики назвали три варианта оформления субсидий.

"Это может быть личный прием в управлении социальной защиты населения, это может быть подача электронного заявления и декларации через сайт Министерства социальной политики, и человек может отправить заявление и декларацию по почте, это тоже вариант, с которым он может обратиться, подписав все необходимые документы", - отметил министр Андрей Рева.

Кроме того, он назвал сроки полной монетизации субсидий.

Видео: РБК-Украина

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