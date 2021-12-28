ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как оформить пенсию онлайн: пошаговая инструкция

Новина українською →
Украина, Вторник 28 декабря 2021 12:58
Как оформить пенсию онлайн: пошаговая инструкция Фото: ПФУ обнародовал пошаговую инструкцию по оформлению пенсии онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины модернизировал сервис подачи заявления на назначение пенсии. Фондом разработано пошаговое заполнение данных и анкета-опрос для определения документов, скан-копии которых необходимо подавать для назначения пенсии.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Сервис предоставляется для застрахованных лиц, которые авторизовались на Веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Для использования услуги необходимо зайти на Веб-портал ПФУ по ссылке "Вход"

Как оформить пенсию онлайн: пошаговая инструкция

Пользователю предоставляется возможность сформировать и подать заявление на назначение пенсии, а именно:

  • - Шаг 1 - заполнить атрибуты заявления на назначение пенсии (персональные данные; адресные данные; данные документов, удостоверяющих личность; контактные данные и т. п);
  • - Шаг 2- ответить на вопросы анкеты-опроса для определения документов, скан-копии которых необходимо предоставить;
  • - Шаг 3 - прикрепить скан-копии документов, имеющихся у пользователя.

В результате пользователь получает экранную форму с полным заявлением на назначение пенсии, заполненной по результатам шагов 1-3, в которой предоставляется возможность:

  • - дальнейшего редактирования заявления;
  • - формирования печатного образа заявления и анкеты-опроса;
  • - подписи заявления КЭП и ее отправки в ПФУ.

Как оформить пенсию онлайн: пошаговая инструкция

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на ВЕБ-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решения о назначении пенсии.

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2021 года составил 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%. При этом количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 22 998 человек до 10 945 145.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии
NEWS
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
DAILY
Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика