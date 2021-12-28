Как оформить пенсию онлайн: пошаговая инструкция

Пенсионный фонд Украины модернизировал сервис подачи заявления на назначение пенсии. Фондом разработано пошаговое заполнение данных и анкета-опрос для определения документов, скан-копии которых необходимо подавать для назначения пенсии.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Сервис предоставляется для застрахованных лиц, которые авторизовались на Веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Для использования услуги необходимо зайти на Веб-портал ПФУ по ссылке "Вход"

Пользователю предоставляется возможность сформировать и подать заявление на назначение пенсии, а именно:

- Шаг 1 - заполнить атрибуты заявления на назначение пенсии (персональные данные; адресные данные; данные документов, удостоверяющих личность; контактные данные и т. п);

- Шаг 2- ответить на вопросы анкеты-опроса для определения документов, скан-копии которых необходимо предоставить;

- Шаг 3 - прикрепить скан-копии документов, имеющихся у пользователя.

В результате пользователь получает экранную форму с полным заявлением на назначение пенсии, заполненной по результатам шагов 1-3, в которой предоставляется возможность:

- дальнейшего редактирования заявления;

- формирования печатного образа заявления и анкеты-опроса;

- подписи заявления КЭП и ее отправки в ПФУ.

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на ВЕБ-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решения о назначении пенсии.