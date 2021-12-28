Как оформить пенсию онлайн: пошаговая инструкция
Пенсионный фонд Украины модернизировал сервис подачи заявления на назначение пенсии. Фондом разработано пошаговое заполнение данных и анкета-опрос для определения документов, скан-копии которых необходимо подавать для назначения пенсии.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Сервис предоставляется для застрахованных лиц, которые авторизовались на Веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Для использования услуги необходимо зайти на Веб-портал ПФУ по ссылке "Вход"
Пользователю предоставляется возможность сформировать и подать заявление на назначение пенсии, а именно:
- - Шаг 1 - заполнить атрибуты заявления на назначение пенсии (персональные данные; адресные данные; данные документов, удостоверяющих личность; контактные данные и т. п);
- - Шаг 2- ответить на вопросы анкеты-опроса для определения документов, скан-копии которых необходимо предоставить;
- - Шаг 3 - прикрепить скан-копии документов, имеющихся у пользователя.
В результате пользователь получает экранную форму с полным заявлением на назначение пенсии, заполненной по результатам шагов 1-3, в которой предоставляется возможность:
- - дальнейшего редактирования заявления;
- - формирования печатного образа заявления и анкеты-опроса;
- - подписи заявления КЭП и ее отправки в ПФУ.
По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на ВЕБ-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решения о назначении пенсии.
Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2021 года составил 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%. При этом количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 22 998 человек до 10 945 145.