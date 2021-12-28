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Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція

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Україна, Вівторок 28 грудня 2021 12:58
Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція Фото: ПФУ оприлюднив покрокову інструкцію з оформлення пенсії онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України модернізував сервіс подання заяви на призначення пенсії. Фондом розроблено покрокове заповнення даних та анкету-опитування для визначення документів, скан-копії яких необхідно подавати для призначення пенсії.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Сервіс надається для застрахованих осіб, які авторизувалися на Веб-порталі за кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Для використання послуги необхідно зайти на Веб-портал ПФУ за посиланням "Вхід"

Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція

Користувачу надається можливість сформувати та подати заяву на призначення пенсії, а саме:

  • - Крок 1 - заповнити атрибути заяви на призначення пенсії (персональні дані; адресні дані; дані документів, що посвідчують особу; контактні дані тощо);
  • - Крок 2 - відповісти на питання анкети-опитування для визначення документів, скан-копії яких необхідно надати;
  • - Крок 3 - прикріпити скан-копії документів, наявних у користувача.

В результаті користувач отримує екранну форму з повною заявою на призначення пенсії, заповненою за результатами кроків 1-3, в якій надається можливість:

  • - подальшого редагування заяви;
  • - формування друкованого образу заяви та анкети-опитування;
  • - підпису заяви КЕП та її відправки до ПФУ.

Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція

За результатами опрацювання заяви спеціалістами ПФУ користувач на ВЕБ-порталі отримує інформацію щодо стану обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 гривень або на 3,6%. При цьому кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 22 998 осіб до 10 945 145.

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