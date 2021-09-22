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Оформить пенсии и субсидии можно будет через "Дію"

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил изменения в экспериментальный проект по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы. Проект был начат в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.

В рамках экспериментального проекта предусмотрено предоставление таких услуг, как:

  • обращение в электронной форме за назначением пенсий;
  • обращение в электронной форме за назначением жилищных субсидий;
  • обращение в электронной форме по назначению государственной социальной
  • помощи малообеспеченным семьям;
  • обращение в электронной форме за предоставлением социальных услуг;
  • обращение в электронной форме по назначению компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги

Документом предусмотрена возможность получения указанных услуг с помощью Портала "Дія".

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ПенсииСубсидии в Украине