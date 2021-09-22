Оформить пенсии и субсидии можно будет через "Дію"
Кабинет министров Украины одобрил изменения в экспериментальный проект по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы. Проект был начат в 2020 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.
В рамках экспериментального проекта предусмотрено предоставление таких услуг, как:
- обращение в электронной форме за назначением пенсий;
- обращение в электронной форме за назначением жилищных субсидий;
- обращение в электронной форме по назначению государственной социальной
- помощи малообеспеченным семьям;
- обращение в электронной форме за предоставлением социальных услуг;
- обращение в электронной форме по назначению компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги
Документом предусмотрена возможность получения указанных услуг с помощью Портала "Дія".