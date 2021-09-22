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Оформити пенсії та субсидії можна буде через "Дію"

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив зміни до експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Проект було розпочато у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 22 вересня, яке транслювалося на Youtube.

В межах експериментального проекту передбачено надання таких послуг, як:

  • звернення в електронній формі за призначенням пенсій;
  • звернення в електронній формі за призначенням житлових субсидій;
  • звернення в електронній формі за призначенням державної соціальної
  • допомоги малозабезпеченим сім'ям;
  • звернення в електронній формі за наданням соціальних послуг;
  • звернення в електронній формі за призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Документом передбачена можливість отримання зазначених послуг за допомогою Порталу "Дія".

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