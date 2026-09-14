Без офіційного шлюбу: які права та обов'язки мають батьки щодо дитини

Відсутність офіційного шлюбу між батьками не позбавляє їх прав та обов'язків щодо дитини. Мати й батько мають рівні права незалежно від того, чи були вони одружені.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк.
Для батька важливо, щоб його юридичний статус був встановлений. Якщо чоловік записаний батьком у свідоцтві про народження або його батьківство встановлене судом, він має повний обсяг батьківських прав та обов'язків.
Тобто сам факт того, що батьки не реєстрували шлюб, не створює для одного з них переваг перед іншим.
Питання утримання дитини вирішується однаково для одружених і неодружених батьків.
Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її утриманні. Аліменти можуть сплачуватися за домовленістю, на підставі нотаріального договору або стягуватися за рішенням суду.
Якщо батьки не можуть домовитися про місце проживання дитини, це питання може вирішуватися судом. При цьому визначальним є найкращі інтереси дитини, а не те, чи перебували батьки в офіційному шлюбі.
Так само відсутність шлюбу не впливає на питання участі батьків у вихованні дитини, встановлення графіка спілкування, а також опіки та піклування.
Питання виїзду дитини за кордон у більшості випадків також не залежить від того, чи були батьки офіційно одружені.
Якщо обидва юридично визнані батьками дитини, діють загальні правила щодо необхідності згоди другого з батьків або випадків, коли така згода не потрібна відповідно до законодавства.
Сам факт відсутності зареєстрованого шлюбу не дає переваги ні матері, ні батькові.
Якщо батьківство юридично встановлене, обоє батьків мають рівні права та рівні обов'язки щодо дитини.
Раніше РБК-Україна розповідало, які права мають чоловік і жінка, які проживають разом без офіційної реєстрації шлюбу. Зокрема, спільно набуте майно може бути визнане спільною власністю, однак для цього в разі спору доведеться підтверджувати факт спільного проживання та ведення господарства в суді.
Також ми писали, як після розриву стосунків поділити майно, придбане під час спільного проживання без офіційного шлюбу. Якщо майно оформлене лише на одного партнера, другому потрібно буде через суд довести факт проживання однією сім’єю та свою участь у його придбанні чи поліпшенні.
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