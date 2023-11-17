Офіційно. ЗСУ підтвердили закріплення на плацдармах на лівому березі Дніпра

ЗСУ тримають плацдарми на лівому березі Херсонської області

Як зазначили бійці, в результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.

"Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах", - йдеться в повідомленні.

Фото: ЗСУ підтвердили закріплення на плацдармах на лівому березі Дніпра (deepstatemap)

Яких втрат зазнав ворог

У ході боїв окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив:

особового складу - 1216 вбитими та 2217 пораненими,

24 танки,

89 артилерійських систем та мінометів,

135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,

48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП,

9 РСЗВ,

14 плавзасобів,

15 одиниць спеціальної техніки,

4 командні пункти,

29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонської області та проводять дії з метою знищення ворога.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що один із напрямків, де українські воїни мають успіхи останнім часом, є Херсонський. Раніше аналітики повідомляли, що морпіхам вдалося взяти й утримати там три плацдарми. Згодом про успіхи бійців обережно почала говорити й влада.

Так, керівник ОП Андрій Єрмак, виступаючи в Інституті Гадсона у Вашингтоні, заявив, що нашим військовим вдалося переправитися через Дніпро та закріпитися на лівому березі Херсонської області.

Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни, також дійшли висновку, що ЗСУ закріпилися на лівому березі в Херсонській області.

Також у Силах оборони Півдня повідомляли, що на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом узбережжя ЗСУ відтискають ворога, а лінія фронту - "досить рухлива".

Імовірно, наразі морські піхотинці утримують на лівому березі щонайменше три плацдарми: у районі Антонівського автомобільного мосту та залізничного мосту, а також населеного пункту Кринки.

Детальніше про ситуацію на лівому березі Херсонської області читайте в матеріалі РБК-Україна "Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ".

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