На лівому березі в Херсонській області може діяти кілька сотень воїнів ЗСУ, - ISW

ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Дніпра в Херсонській області, всього там може діяти до кількох сотень українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери 6 листопада розповсюдили фото, на якому нібито українська гусенична транспортна машина-амфібія (ПТС) перевозить БМП на східний берег біля Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від Дніпра).

Інші військові блогери 7 листопада заявили, що українська БМП самостійно форсувала Дніпро біля Кринок, і поширили окремі кадри, на яких нібито видно знищений західний БТР у невстановленому місці на східному березі.

Окремі російські військові блогери стверджували, що одна або дві українські ПТС перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші стверджували, що українські сили перекинули в цей район кілька невстановлених броньованих машин.

Вони також стверджували, що понад 300 українських військовослужбовців (приблизно один батальйон) діють на східному березі в районі Кринок і продовжують стверджувати, що українські війська утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.

Один військовий блогер стверджував, що на східному березі Херсонської області діють кілька сотень українських військових. Російські військові блогери стверджують, що бойові дії тривали під Кринками, а також поблизу Пойма, Піщанівки та Підстепного, але не казали, що українські спроби наступу 6 і 7 листопада були більш масштабними, ніж у попередні дні.

Аналітики зазначають, що угруповання українських сил чисельністю в батальйон на східному березі свідчить про те, що інтенсивні зусилля Росії по блокуванню вздовж річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад і матеріальні засоби на позиції на східному березі.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що ЗСУ утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області.

Наші захисники відкидають загарбників з тимчасово окупованого лівого берега та б'ють по тилах окупантів.

До цього в ISW зазначили, що українські воїни утримують деякі позиції у Кринках та продовжують обмежені атаки на лівому березі Дніпра. Імовірно, українська ДРГ висадилася біля Підстепного та взяла під контроль ділянку дороги між 3 селищами.

А британська розвідка зазначала, що вирішальним фактором у боях за лівий берег Херсонської області є здатність військових до інтенсивного використання артилерії.

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