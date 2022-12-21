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Офіційно. Зеленський сьогодні відвідає США

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський вирушив до США. Там заплановано зустріч із американським колегою Джо Байденом та виступ у Конгресі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter українського президента.

"Відправився до США для зміцнення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, з президентом США Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю у Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський.

Візит президента України також підтвердили у Білому домі. Там розповіли, що лідери двох країн проведуть двосторонню зустріч, під час якої Байден оголосить про новий великий пакет військової допомоги для України на 2 млрд. доларів. У пакет увійде система Patriot.

Patriot

В адміністрації Байдена назвали візит Зеленського сигналом російському президенту Володимиру Путіну, що Вашингтон підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно.

Крім того, під час візиту Зеленського планується обговорити ухвалення Конгресом виділення додаткової допомоги Україні на суму понад 40 млрд доларів.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден