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Официально. Зеленский сегодня посетит США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США. Там запланирована встреча с американским коллегой Джо Байденом и выступление в Конгрессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского президента.

"Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - написал Зеленский.

Как отметили в Офисе президента, украинский лидер выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

Визит президента Украины также подтвердили в Белом доме. Там рассказали, что лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу, в ходе которой Байден объявит о новом крупном пакете военной помощи для Украины на 2 млрд долларов. В пакет войдет система Patriot.

Patriot

В администрации Байдена назвали визит Зеленского сигналом российскому президенту Владимиру Путину, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Кроме того, в ходе визита Зеленского планируется обсудить принятие Конгрессом выделение дополнительной помощи Украине на сумму более 40 млрд долларов.

Напомним, накануне вечером западные СМИ анонсировали визит Зеленского в Вашингтон. Стоит отметить, что это первый зарубежный визит украинского лидера после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден