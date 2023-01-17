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Офіційно. Нідерланди передадуть Україні систему Patriot

Фото: прем'єр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rfi.Fr.

"Ми маємо намір приєднатися до того, що ви робите з Німеччиною щодо проекту системи протиповітряної оборони Patriot. Я вважаю, що це важливо, і ми приєдналися до цього", – сказав Рютте Байдену в Білому домі.

Прем'єр-міністр Нідерландів також додав, що він сьогодні вранці вже обговорив це з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Під час переговорів вони обговорили ракетний удар РФ по житловому будинку у Дніпрі.

А сьогодні західні ЗМІ повідомили, що Нідерланди розглядають можливість передачі Україні системи Patriot.

На початку року США оголосили, що передадуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot, пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з Байденом також оголосив про передачу Україні цієї системи.

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