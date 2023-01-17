RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Официально. Нидерланды передадут Украине систему Patriot

Фото: премьер Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что он тоже примет участие в инициативе по отправке систем обороны в Украину. Речь идет о ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rfi.Fr.

"Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту системы противовоздушной обороны Patriot. Я считаю, что это важно, и мы присоединились к этому", – сказал Рютте Байдену в Белом доме.

Премьер-министр Нидерландов также добавил, что он сегодня утром уже обсудил это с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В ходе переговоров они обсудили ракетный удар РФ по жилому дому в Днепре.

А сегодня западные СМИ сообщили, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot.

В начале года США объявили, что передадут Украине систему противовоздушной обороны Patriot, позже канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с Байденом также объявил о передаче Украине этой системы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки