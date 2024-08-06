Офіційно. Кандидатом Гарріс у віце-президенти став губернатор Міннесоти Волз

Що відомо про Волза

Тім Волз є губернатором Міннесоти (цю посаду він обіймає вже другий термін). Також він обіймає посаду голови Асоціації губернаторів-демократів.

До того, як Волз був обраний губернатором, він 12 років працював у Конгресі США. Також він був учителем та помічником футбольного тренера, служив у Нацгвардії США.

Майбутній губернатор виріс у маленькому місті у Небрасці. Тому, як пишуть західні ЗМІ, білі американці із сільських районів сприймають його як "свого".

Саме цей факт, на думку журналістів авторитетних західних видань, може допомогти Гарріс завоювати симпатію частини виборців республіканців.

Сьогодні, 6 серпня, CNN та The New York Times з посиланням на джерела писали, що Гарріс вирішила обрати своїм кандидатом у віце-президенти Тіма Волза.

До речі, як писало раніше Reuters, Гарріс обирала кандидата у віце-президенти серед двох кандидатів . Ними виявилися губернатор Пенсільванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волз.

Джош Шапіро міг би стати першим євреєм, який обійняв посаду віце-президента США. Також його кандидатуру підтримував Ізраїль.

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