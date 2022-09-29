Офіційно. Фінляндія завтра закриє кордони для росіян

Уряд Фінляндії ухвалив рішення заборонити в'їзд у країну російським туристам з пʼятниці, 30 вересня, на тлі оголошення часткової мобілізації до РФ.
Про це оголосив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.
За його словами, причина закриття кордонів для росіян полягає в оцінці зовнішньополітичним керівництвом безпекової ситуації, яка значно погіршилася внаслідок мобілізації Росії. На ситуацію з безпекою також впливають, зокрема, війна Росії проти України та нещодавні атаки на газопроводи.
Уряд зазначає, що в'їзд російських громадян ставить під загрозу міжнародні відносини Фінляндії. У результаті в'їзд росіян за туристичними візами може бути відхилено або анульовано.
Видання зазначає, що основна проблема безпеки, яка призвела до запровадження візових обмежень, полягає в тому, що нелегальні розвідники в'їжджатимуть до Фінляндії за туристичними візами і здійснюватимуть диверсійні атаки на важливі енергетичні мережі.
У Фінляндії основні електростанції можуть бути захищені персоналом, але лінії електропередачі можуть бути атаковані, наприклад, шляхом їх обрізання в неогороджених ділянках лісу.
Агенти розвідки, незаконно ввезені до Фінляндії за туристичними візами, працюють або на військову розвідку ГРУ, або на розвідку ФСБ, або на службу зовнішньої розвідки СЗР.
Росіянам, як і раніше, буде дозволено приїжджати до Фінляндії з таких причин, як сім'я, навчання та основна робота. Російські дисиденти і представники опозиції можуть продовжувати в'їжджати до Фінляндії з інших законних причин. Російським дипломатам також не буде обмежено в'їзд до Фінляндії.
Нагадаємо, минулого тижня президент Фінляндії та уряд погодили параметри рішення про обмеження в'їзду для громадян Росії.
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