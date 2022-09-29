Официально. Финляндия завтра закроет границы для россиян

По его словам, причина закрытия границ для россиян заключается в оценке внешнеполитическим руководством ситуации в сфере безопасности, которая значительно ухудшилась в результате мобилизации России. На ситуацию с безопасностью также влияют, в частности, война России против Украины и недавние атаки на газопроводы.

Правительство отмечает, что въезд российских граждан ставит под угрозу международные отношения Финляндии. В результате въезд россиян по туристическим визам может быть отклонен или аннулирован.

Издание отмечает, что основная проблема безопасности, которая привела к введению визовых ограничений, заключается в том, что нелегальные разведчики будут въезжать в Финляндию по туристическим визам и совершать диверсионные атаки на важные энергетические сети.

В Финляндии основные электростанции могут быть защищены персоналом, но линии электропередачи могут быть атакованы, например, путем их обрезания в неогороженных участках леса.

Агенты разведки, незаконно ввозимые в Финляндию по туристическим визам, работают либо на военную разведку ГРУ, либо на разведку ФСБ, либо на службу внешней разведки СВР.

Россиянам по-прежнему будет разрешено приезжать в Финляндию по таким причинам, как семья, учеба и основная работа. Российские диссиденты и представители оппозиции могут продолжать въезжать в Финляндию по другим законным причинам. Российским дипломатам также не будет ограничен въезд в Финляндию.