Офіційно. ЄС затвердив десятий пакет санкцій проти Росії

"Ухвалено 10-й пакет санкцій: до списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ", - написав Боррель.

Він зазначив, що ЄС залишається єдиними у своїй рішучості завдати шкоди російській військовій машині.

"У межах наших (санкційних - ред.) списків ми націлені на тих, хто несе відповідальність за депортацію та насильницьке усиновлення не менше ніж 6000 українських дітей. Це явне порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції, про що я вчора говорив у Раді Безпеки ООН", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, що напередодні десятий пакет санкцій проти РФ погодили постпреди ЄС.

Втім, Польща не задоволена десятим пакетом обмежень Європейського Союзу, країна назвала його "занадто м'яким".

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