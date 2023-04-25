UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Офіційно. Байден оголосив про участь у виборах у 2024 році

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Американський лідер Джо Байден офіційно оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах. Вони заплановані на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter.

"У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше. Ось чому я балотуюся на переобрання президентом Сполучених Штатів", - написав Байден.

Своєю чергою Камала Харріс заявила, що висуватиметься як віце-президент у парі з Байденом.

Як зазначає CNN, офіційна заява Байдена поклала край будь-яким сумнівам щодо його намірів і дала початок змаганню, яке може перерости в бій-реванш з його суперником, колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'являлася інформація про плани Джо Байдена балотуватися на другий президентський термін.

Повідомлялося, що Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися в квітні цього року.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден