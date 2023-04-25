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Официально. Байден объявил об участии в выборах в 2024 году

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американский лидер Джо Байден официально объявил, что примет участие в следующих президентских выборах. Они запланированы на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter.

"У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединенных Штатов", - написал Байден.

В свою очередь Камала Харрис заявила, что будет выдвигаться как вице-президент в паре с Байденом.

Как отмечает CNN, официальное заявление Байдена положило конец любым сомнениям в его намерениях и дало начало соревнованию, которое может перерасти в бой-реванш с его соперником, бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, что сам Байден, как известно, не спешил с объявлением о баллотировании на второй президентский срок.

Причиной тому, как писали в СМИ, были следующие: отсутствие серьезного соперника в рядах Демократической партии, сосредоточение внимания общества на судебном процессе против Дональда Трампа, приближение столкновения с республиканцами в Конгрессе по вопросу расходов бюджета.

Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о планах Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок.

Сообщалось, что Байден готовится к старту своей предвыборной кампании, которая может состояться в апреле этого года.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден