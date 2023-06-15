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Офіційний воєнний злочин. Подоляк відреагував на судилище над українськими військовими в РФ

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Четвер 15 червня 2023 13:10
Офіційний воєнний злочин. Подоляк відреагував на судилище над українськими військовими в РФ Фото: Подоляк відреагував на судилище над українськими військовими в РФ (twitter.com/Podolyak_M)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Судилище, яке влаштували в російському Ростові над 22 українськими військовополоненими, є офіційним воєнним злочином країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайля Подоляка.

Він опублікував фотографії з судилища, яке у Ростові влаштували над захисниками Азовсталі, та додав, що вони не викликають нічого, крім огиди.

"Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками "судять" хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур", - написав радник керівника ОП.

Подоляк підкреслив, що подібні знущання над комбатантами - це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку Міжнародного кримінального суду.

"І так, скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?" - додав він.

Судилище над полоненими

Вчора в Росії пройшло засідання "суду" над 22 українськими військовополоненими, які захищали Маріуполь та потрапили у ворожий полон у травні 2022 року. При цьому, як повідомляє Associated Press, вісім з полонених - жінки, які працювали кухарями в полку "Азов".

Росія цинічно звинувачує українських полонених у так званій "причетності до терористичної організації" та "участі в акціях з повалення влади у "ДНР".

Полонені з "Азовсталі"

Після важких героїчних боїв за Маріуполь навесні 2022 року 2,5 тисячі українські військових покинули завод "Азовсталь", після чого опинилися у російському полоні.

Україні вдалося звільнити п'ятьох українських командирів, які за домовленостями перебувають у Туреччині, та ще низку бійців. Країна й надалі працює над визволенням своїх героїв.

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Азовці Суд Російська Федерація Михайло Подоляк
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