Главная » Бизнес » Экономика

Официальный курс злотого впервые превысил 12 гривен

Украина, Понедельник 12 января 2026 18:15
Официальный курс злотого впервые превысил 12 гривен Фото: Курс злотого составляет 12 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный курс злотого - до нового рекордного значения 12 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 13 января 2026 года установлен на таком уровне: 12,0043 гривен за 1 злотый (-0,10 гривны по сравнению с 12 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 20 копеек.

Официальный курс злотого впервые превысил 12 гривенbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,62 гривен и продают по 12,08 гривен. Эти курсы выросли на 5 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 29-33 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 21-22 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ повысил курс доллара к гривне на 18 копеек. Официальный курс на 13 января 2026 года достиг 43,2552 гривен за 1 доллар (+0,18 гривен). Официальный курс евро на 13 января составляет 50,5264 гривен за 1 евро (+0,38 грн).

На межбанке в результате торгов 9 января курс доллара находился на уровне 43,15 – 43,18 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 4 копеек выше закрытия торговой сессии 8 января. Курс евро на межбанке составил 50,23-50,25 гривен (-6 копеек к предыдущему дню).

Напомним, что официальный курс злотого на 12 января составил 11,90 гривен, что на 2 копейки выше курса 9 января. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).

