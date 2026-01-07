Офіційний курс злотого оновив рекорд

Офіційний курс польського злотого на 8 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,8493 гривень за 1 злотий (+0,02 гривень порівняно з попереднім днем).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,63 гривні або на 16%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,43 гривень і продають по 11,86 гривень. Ці курси зросли порівняно з попереднім робочим днем на 5 копійок. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 7-14 копійок, а з 1 січня 2025 року (9,6-10,5 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 1,36-1,83 гривні.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.