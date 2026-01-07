Офіційний курс злотого оновив рекорд

Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 8 січня 11,85 гривень, що на 2 копійки вище за курс 7 січня і є максимальним значенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 8 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,8493 гривень за 1 злотий (+0,02 гривень порівняно з попереднім днем).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,63 гривні або на 16%.
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,43 гривень і продають по 11,86 гривень. Ці курси зросли порівняно з попереднім робочим днем на 5 копійок. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 7-14 копійок, а з 1 січня 2025 року (9,6-10,5 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 1,36-1,83 гривні.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ підвищив курс долара до гривні на 15 копійок. Офіційний курс на 8 січня 2026 року досяг рекордного значення - 42,7155 гривень за 1 долар (+0,15 грн).
Офіційний курс євро зріс до 49,9216 гривень за 1 євро (+0,12 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 6 січня зріс на 15 копійок - до 42,57-42,60 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,86-49,88 гривень (+0,28 порівняно з попереднім днем).
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 7 січня було встановлено на рівні 11,83 гривень, що на 8 копійок вище за курс попереднього дня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).