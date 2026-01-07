Официальный курс злотого обновил рекорд

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс польского злотого к гривне на 8 января 11,85 гривен, что на 2 копейки выше курса 7 января и является максимальным значением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс польского злотого на 8 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,8493 гривен за 1 злотый (+0,02 гривен по сравнению с предыдущим днем).
В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,63 гривны или на 16%.
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,43 гривен и продают по 11,86 гривен. Эти курсы выросли по сравнению с предыдущим рабочим днем на 5 копеек. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 7-14 копеек, а с 1 января 2025 года (9,6-10,5 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 1,36-1,83 гривни.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ повысил курс доллара к гривне на 15 копеек. Официальный курс на 8 января 2026 года достиг рекордного значения - 42,7155 гривен за 1 доллар (+0,15 грн).
Официальный курс евро вырос до 49,9216 гривен за 1 евро (+0,12 грн).
На межбанке курс доллара в результате торгов 6 января вырос на 15 копеек – до 42,57-42,60 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,86-49,88 гривен (+0,28 по сравнению с предыдущим днем).
Напомним, что официальный курс злотого на 7 января был установлен на уровне 11,83 гривен, что на 8 копеек выше курса предыдущего дня. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).