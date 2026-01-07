Официальный курс злотого обновил рекорд

Официальный курс польского злотого на 8 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,8493 гривен за 1 злотый (+0,02 гривен по сравнению с предыдущим днем).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,63 гривны или на 16%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,43 гривен и продают по 11,86 гривен. Эти курсы выросли по сравнению с предыдущим рабочим днем на 5 копеек. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 7-14 копеек, а с 1 января 2025 года (9,6-10,5 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 1,36-1,83 гривни.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.