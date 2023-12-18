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Офіційний курс перевищив рівень 37 грн/долар: що спричинило зростання

Фото: Курс долара зростає через сезонний фактор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У перші тижні грудня гривня дещо ослабла і на 14 грудня 2023 року офіційний курс вперше перевищив 37 грн/долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на випуск Макроекономічного моніторингу України Інституту економічних досліджень та політичних консультацій за грудень.

"Зміна курсу гривні в першій половині грудня може відображати сезонне зростання попиту на валюту", - йдеться в огляді.

Як зазначається у випуску, у листопаді гривня залишалась у вузькому коридору 36-36,4 грн/долар. "Цьому могло сприяти зменшення імпорту через блокаду вантажівок на західному кордоні України та зменшення капітальних видатків бюджету", - вважають експерти.

В інституті нагадують, що НБУ в листопаді витратив 2,45 млрд доларів на підтримку гривні. Це менше, ніж у жовтні (3,34 млрд доларів), але більше, ніж в середньому за січень-вересень 2023 року (2,16 млрд доларів).

"Збільшення гнучкості курсу спонукало банки активізувати свої операції на міжбанківському ринку: їх обсяг зріс до 2,09 млрд доларів у листопаді проти 0,86 млрд доларів в середньому у січні-вересні, але обсяги залишались суттєво меншими за довоєнні (9,8 млрд доларів в середньому за місяць 2021 року)", - йдеться в огляді.

Позиція НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів із фактором сезонності та зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, які відкладалися протягом року.

Збільшення інтервенцій наприкінці 2024 року було очікуваним для Національного банку. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, якщо середньоденний показник продажу у листопаді становив 112 млн доларів, то в грудні він зріс до 147 млн доларів. За його даними, зміна тренду відбулася 23 листопада.

 

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