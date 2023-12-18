Официальный курс превысил уровень 37 грн/доллар: что вызвало рост

"Изменение курса гривны в первой половине декабря может отражать сезонный рост спроса на валюту", - говорится в обзоре.

Как отмечается в выпуске, в ноябре гривна оставалась в узком коридоре 36-36,4 грн/доллар. "Этому могло способствовать уменьшение импорта из-за блокады грузовиков на западной границе Украины и уменьшения капитальных расходов бюджета", - считают эксперты.

В институте напоминают, что НБУ в ноябре потратил 2,45 млрд долларов на поддержку гривны. Это меньше, чем в октябре (3,34 млрд долларов), но больше, чем в среднем за январь-сентябрь 2023 года (2,16 млрд долларов).

"Увеличение гибкости курса побудило банки активизировать свои операции на межбанковском рынке: их объем вырос до 2,09 млрд долларов в ноябре против 0,86 млрд долларов в среднем в январе-сентябре, но объемы оставались существенно меньше довоенных (9,8 млрд долларов) в среднем за месяц 2021 года)", - говорится в обзоре.

Позиция НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

Увеличение интервенций в конце 2024 года ожидалось Национальным банком. Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, если среднедневный показатель продаж в ноябре составил 112 млн долларов, то в декабре он вырос до 147 млн долларов. По его данным, смена тренда произошла 23 ноября.