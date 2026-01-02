Офіційний курс долара зріс на 12 копійок

Вартість долара на міжнародному ринку

Протягом 2025 року офіційний курс євро до долара зріс на 13,8% - з 1,0321 до 1,175 доларів. Також долар подешевшав по відношенню до інших валют країн, які є торговими партнерами США. Це взаємовідношення показує індекс спотової вартості долара, який публікує агентство Bloomberg. Цей показник протягом минулого року знизився на 8,4% - з 1 314 до 1 204 доларів.

Нагадаємо, що Нацбанк на 2 січня знизив офіційний курс долара на 18 копійок - до 42,1701 гривень, а євро - на 24 копійки - до 49,5499 гривень.