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Офіційний курс долара знизився на 10 копійок

Фото: Курс долара впав на 10 копійок (Getty Images)
Автор: Валерія Лукіна

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 10 копійок у порівнянні із курсом на 5 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6036 гривень за 1 долар (-0,1055 гривні).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро знизився (-0,1259 грн) та становить 47,1868 гривні за 1 євро. 

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,58-41,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 1 копійку до 41,81 гривні.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, що Національний банк підняв курс долара та євро на вихідні та понеділок (3-5 травня) на 11 та 23 копійки для долара та євро відповідно – до 41,7 гривні за долар та 47,31 гривні на євро.

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, меседжі та дії НБУ чітко свідчать про те, що значне послаблення гривні є малоймовірним у 2025 році, попри великі дисбаланси зовнішніх рахунків (до врахування іноземної допомоги).

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