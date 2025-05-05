Офіційний курс долара знизився на 10 копійок

Ситуація на ринку

Нагадаємо, що Національний банк підняв курс долара та євро на вихідні та понеділок (3-5 травня) на 11 та 23 копійки для долара та євро відповідно – до 41,7 гривні за долар та 47,31 гривні на євро.

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, меседжі та дії НБУ чітко свідчать про те, що значне послаблення гривні є малоймовірним у 2025 році, попри великі дисбаланси зовнішніх рахунків (до врахування іноземної допомоги).

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