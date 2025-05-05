Официальный курс доллара снизился на 10 копеек

Ситуация на рынке

Напомним, что Национальный банк поднял курс доллара и евро на выходные и понедельник (3-5 мая) на 11 и 23 копейки для доллара и евро соответственно - до 41,7 гривны за доллар и 47,31 гривны на евро.

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, месседжи и действия НБУ четко свидетельствуют о том, что значительное ослабление гривны маловероятно в 2025 году, несмотря на большие дисбалансы внешних счетов (до учета иностранной помощи).

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