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Официальный курс доллара снизился на 10 копеек

Фото: Курс доллара упал на 10 копеек (Getty Images)
Автор: Валерия Лукина

Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 10 копеек по сравнению с курсом на 5 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,6036 гривен за 1 доллар (-0,1055 гривны).

bank.gov.ua

Официальный курс евро снизился (-0,1259 грн) и составляет 47,1868 гривны за 1 евро.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,58-41,61 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 1 копейку до 41,81 гривны.

Ситуация на рынке

Напомним, что Национальный банк поднял курс доллара и евро на выходные и понедельник (3-5 мая) на 11 и 23 копейки для доллара и евро соответственно - до 41,7 гривны за доллар и 47,31 гривны на евро.

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, месседжи и действия НБУ четко свидетельствуют о том, что значительное ослабление гривны маловероятно в 2025 году, несмотря на большие дисбалансы внешних счетов (до учета иностранной помощи).

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