Офіційний курс долара продовжує знижуватись після невеликого зростання

Ситуація на ринку

Нагадаємо, що курс долара в обмінних пунктах України знизився на ранок 6 травня. Єдина європейська валюта також трохи подешевшала. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,06 гривень, євро – по 45,62 гривні.

З початку травня офіційний курс долара залишається на рівні 41,47– 41,72 гривні. Протягом квітня курс долара коливався від 41,08 до 41,75 гривні. Згідно зі звітом інвестиційної компанії ICU, торгова стратегія Національного банку на міжбанківському ринку не допускає значного ослаблення гривні до долара.

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