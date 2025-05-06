Официальный курс доллара продолжает снижаться после небольшого роста после небольшого роста

Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4544 гривни за 1 доллар (-0,1492 гривни).

bank.gov.ua

Официальный курс евро снизился (-0,2231 грн) и составляет 46,9637 гривны за 1 евро.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 17 копеек до 41,41-41,44 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке курс доллара также упал на 4 копейки до 41,77 гривны.

udinform.com