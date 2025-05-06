Долар продовжує дешевшати: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України знизився. Єдина європейська валюта також трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 6 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6036 гривень за 1 долар (-0,1055 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,56 грн/долар (купівля-продаж) - відбулося незначне зниження на 7-9 копійок порівняно з 5 травня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,06 гривень, євро - по 45,62 гривень.

Станом на ранок 6 травня середній курс продажу долара в Україні знизився на 12 копійок до 41,35 гривень, курс євро залишився на колишньому рівні - 47,45 гривень.

Ситуація на ринку

З початку травня офіційний курс долара залишається на рівні 41,47- 41,72 гривень. Протягом квітня курс долара коливався від 41,08 до 41,75 гривень. Згідно зі звітом інвестиційної компанії ICU, торгова стратегія Національного банку на міжбанківському ринку не допускає значного ослаблення гривні до долара.

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