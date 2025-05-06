Офіційний курс долара продовжує знижуватись після невеликого зростання
Національний банк України знов знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 2 копійки у порівнянні із курсом на 6 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4544 гривні за 1 долар (-0,1492 гривні).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро знизився (-0,2231 грн) та становить 46,9637 гривні за 1 євро.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 17 копійок до 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
На готівковому ринку курс долара також впав на 4 копійки до 41,77 гривні.
udinform.com
Ситуація на ринку
Нагадаємо, що курс долара в обмінних пунктах України знизився на ранок 6 травня. Єдина європейська валюта також трохи подешевшала. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,06 гривень, євро – по 45,62 гривні.
З початку травня офіційний курс долара залишається на рівні 41,47– 41,72 гривні. Протягом квітня курс долара коливався від 41,08 до 41,75 гривні. Згідно зі звітом інвестиційної компанії ICU, торгова стратегія Національного банку на міжбанківському ринку не допускає значного ослаблення гривні до долара.
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