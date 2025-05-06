Офіційний курс долара продовжує знижуватись після невеликого зростання

Національний банк України знов знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 2 копійки у порівнянні із курсом на 6 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4544 гривні за 1 долар (-0,1492 гривні). bank.gov.ua Офіційний курс євро знизився (-0,2231 грн) та становить 46,9637 гривні за 1 євро. bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс впав на 17 копійок до 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день. На готівковому ринку курс долара також впав на 4 копійки до 41,77 гривні. udinform.com