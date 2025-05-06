ua en ru
Вт, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Офіційний курс долара продовжує знижуватись після невеликого зростання

Украина, Вівторок 06 травня 2025 15:51
UA EN RU
Офіційний курс долара продовжує знижуватись після невеликого зростання Фото: НБУ знов зафіксував пониження долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Лукіна

Національний банк України знов знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 2 копійки у порівнянні із курсом на 6 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4544 гривні за 1 долар (-0,1492 гривні).

Офіційний курс долара продовжує знижуватись після невеликого зростання

bank.gov.ua

Офіційний курс євро знизився (-0,2231 грн) та становить 46,9637 гривні за 1 євро.

Офіційний курс долара продовжує знижуватись після невеликого зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 17 копійок до 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

На готівковому ринку курс долара також впав на 4 копійки до 41,77 гривні.

Офіційний курс долара продовжує знижуватись після невеликого зростання

udinform.com

Ситуація на ринку

Нагадаємо, що курс долара в обмінних пунктах України знизився на ранок 6 травня. Єдина європейська валюта також трохи подешевшала. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,06 гривень, євро – по 45,62 гривні.

З початку травня офіційний курс долара залишається на рівні 41,47– 41,72 гривні. Протягом квітня курс долара коливався від 41,08 до 41,75 гривні. Згідно зі звітом інвестиційної компанії ICU, торгова стратегія Національного банку на міжбанківському ринку не допускає значного ослаблення гривні до долара.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
NEWS
Україна та Росія провели великий обмін полоненими: що відомо
Україна та Росія провели великий обмін полоненими: що відомо
DAILY
Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні
Мілан Лєліч, Роман Кот Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні