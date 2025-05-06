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Официальный курс доллара продолжает снижаться после небольшого роста после небольшого роста

Украина, Вторник 06 мая 2025 15:51
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Официальный курс доллара продолжает снижаться после небольшого роста после небольшого роста Фото: НБУ вновь зафиксировал понижение доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Лукина

Национальный банк Украины вновь снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 15 копеек по сравнению с курсом на 6 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4544 гривни за 1 доллар (-0,1492 гривни).

Официальный курс доллара продолжает снижаться после небольшого роста после небольшого роста

bank.gov.ua

Официальный курс евро снизился (-0,2231 грн) и составляет 46,9637 гривны за 1 евро.

Официальный курс доллара продолжает снижаться после небольшого роста после небольшого роста

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 17 копеек до 41,41-41,44 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке курс доллара также упал на 4 копейки до 41,77 гривны.

Официальный курс доллара продолжает снижаться после небольшого роста после небольшого роста

udinform.com

Ситуация на рынке

Напомним, что курс доллара в обменных пунктах Украины снизился на утро 6 мая. Единая европейская валюта также немного подешевела. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,06 гривен, евро - по 45,62 гривны.

С начала мая официальный курс доллара остается на уровне 41,47- 41,72 гривны. В течение апреля курс доллара колебался от 41,08 до 41,75 гривны. Согласно отчету инвестиционной компании ICU, торговая стратегия Национального банка на межбанковском рынке не допускает значительного ослабления гривны к доллару.

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