Официальный курс доллара продолжает снижаться после небольшого роста после небольшого роста
Национальный банк Украины вновь снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 15 копеек по сравнению с курсом на 6 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4544 гривни за 1 доллар (-0,1492 гривни).
bank.gov.ua
Официальный курс евро снизился (-0,2231 грн) и составляет 46,9637 гривны за 1 евро.
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 17 копеек до 41,41-41,44 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке курс доллара также упал на 4 копейки до 41,77 гривны.
udinform.com
Ситуация на рынке
Напомним, что курс доллара в обменных пунктах Украины снизился на утро 6 мая. Единая европейская валюта также немного подешевела. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,06 гривен, евро - по 45,62 гривны.
С начала мая официальный курс доллара остается на уровне 41,47- 41,72 гривны. В течение апреля курс доллара колебался от 41,08 до 41,75 гривны. Согласно отчету инвестиционной компании ICU, торговая стратегия Национального банка на межбанковском рынке не допускает значительного ослабления гривны к доллару.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.