Официальный курс доллара продолжает снижаться после небольшого роста после небольшого роста

Национальный банк Украины вновь снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 15 копеек по сравнению с курсом на 6 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4544 гривни за 1 доллар (-0,1492 гривни). bank.gov.ua Официальный курс евро снизился (-0,2231 грн) и составляет 46,9637 гривны за 1 евро. bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 17 копеек до 41,41-41,44 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день. На наличном рынке курс доллара также упал на 4 копейки до 41,77 гривны. udinform.com