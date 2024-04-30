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Chery пропонує привабливі ціни на популярні кросовери

Фото: офіційний дистриб’ютор CHERY в Україні продовжив дію цін зі знижками (chery.ua)
Автор: Олександр Мороз

Пропозиція "Весняний фестиваль CHERY: знижки до 80 000 грн" продовжує свою дію до повного розпродажу наявного складу автомобілів CHERY. Спеціальні ціни зафіксовано у гривні, не залежно від курсу валют, на автомобілі 2023 року виробництва, що в наявності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт офіційного дистриб’ютора CHERY в Україні - "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ".

У пропозиції беруть участь наступні автомобілі за спеціальною роздрібною ціною, зі знижкою:

Кредитні умови програми CHERY ЕКСПРЕС КРЕДИТ згідно з листом банку-партнера дозволяють придбати новий автомобіль CHERY з першим внеском від 30% вартості авто, ставка від 0,01% річних, реальна річна процентна ставка 31,70% річних.

Термін кредитування - до 84 місяців, відсутні щомісячні комісії. Максимальна сума кредитування - без обмежень.

 

 

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