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Chery предлагает привлекательные цены на популярные кроссоверы

Фото: официальный дистрибьютор CHERY в Украине продолжил действие цен со скидками (chery.ua)
Автор: Александр Мороз

Предложение "Весенний фестиваль CHERY: скидки до 80 000 грн" продолжает свое действие до полной распродажи существующего состава автомобилей CHERY. Специальные цены зафиксированы в гривне, не зависимо от курса валют, на автомобили 2023 года, которые есть в наличии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт официального дистрибьютора CHERY в Украине - "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ".

В предложении принимают участие следующие автомобили по специальной розничной цене, со скидкой:

Кредитные условия программы CHERY ЭКСПРЕСС КРЕДИТ согласно письму банка-партнера позволяют приобрести новый автомобиль CHERY с первым взносом от 30% стоимости авто, ставка от 0,01% годовых, реальная годовая процентная ставка 31,70% годовых.

Срок кредитования - до 84 месяцев, отсутствуют ежемесячные комиссии. Максимальная сумма кредитования - без ограничений.

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