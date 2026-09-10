Офіційний дистриб'ютор Apple назвав дати виходу iPhone 18 в Україні

Нові iPhone вже готуються до виходу в Україні, але їхні ціни та строки появи залежатимуть від моделі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ексклюзивний коментар генерального директора компанії “АСБІС-Україна” (офіційного постачальника Apple в Україні) Івана Павліка.
Відповідаючи на запитання про те, якими будуть ціни на ключові нові моделі на українському ринку, Іван Павлік зазначив, що офіційна інформація стане доступною на початку етапу передзамовлення новинок.
"Старт продажів залежить від виду гаджетів: по новій лінійці iPhone 18 Pro та Pro Max ми очікуємо старт етапу передзамовлення 18 вересня та старт продажів 25 вересня 2026 року", - зазначив Павлік.
"Старт продажів навушників AirPods 5 і смарт-годинників Apple Watch 12-ї серії та Apple Watch Ultra 4 також запланований не пізніше 25 вересня 2026 року. Точнішу дату буде повідомлено згодом через авторизованих партнерів", - додав він.
Поки офіційний постачальник працює над фінальним прайсом, нагадаємо, що українські ритейлери (зокрема eStore.ua та Yabluka) вже пропонують орієнтовні ціни на нові моделі.
iPhone 18 Pro Max:
Модель виходить у кольорах Burgundy, Glacier, Black і Silver.
Складаний iPhone Duo:
Пристрій буде доступний у відтінках Night Sky та Star White.
Додамо - перший складаний смартфон компанії, iPhone Duo, не надійде у продаж разом із базовою лінійкою нових смартфонів Apple.
Його реліз на українському ринку затримується: пристрій з'явиться в офіційному продажі пізніше - наприкінці жовтня або на початку листопада.