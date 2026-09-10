Офіційний дистриб'ютор Apple назвав дати виходу iPhone 18 в Україні

Офіційна дистрибуція в Україні: коли чекати на новинки

Відповідаючи на запитання про те, якими будуть ціни на ключові нові моделі на українському ринку, Іван Павлік зазначив, що офіційна інформація стане доступною на початку етапу передзамовлення новинок.

"Старт продажів залежить від виду гаджетів: по новій лінійці iPhone 18 Pro та Pro Max ми очікуємо старт етапу передзамовлення 18 вересня та старт продажів 25 вересня 2026 року", - зазначив Павлік.

"Старт продажів навушників AirPods 5 і смарт-годинників Apple Watch 12-ї серії та Apple Watch Ultra 4 також запланований не пізніше 25 вересня 2026 року. Точнішу дату буде повідомлено згодом через авторизованих партнерів", - додав він.

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Попередні ціни

Поки офіційний постачальник працює над фінальним прайсом, нагадаємо, що українські ритейлери (зокрема eStore.ua та Yabluka) вже пропонують орієнтовні ціни на нові моделі.

iPhone 18 Pro Max:

256 ГБ - 83 999 грн;

512 ГБ - 96 999 грн;

1 ТБ - 122 999 грн;

2 ТБ - 161 999 грн.

Модель виходить у кольорах Burgundy, Glacier, Black і Silver.

Складаний iPhone Duo:

256 ГБ - 124 999 грн;

512 ГБ - 134 999 грн;

1 ТБ - 156 999 грн;

2 ТБ - 187 999 грн.

Пристрій буде доступний у відтінках Night Sky та Star White.

Додамо - перший складаний смартфон компанії, iPhone Duo, не надійде у продаж разом із базовою лінійкою нових смартфонів Apple.

Його реліз на українському ринку затримується: пристрій з'явиться в офіційному продажі пізніше - наприкінці жовтня або на початку листопада.