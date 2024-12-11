Офіційних пропозицій щодо завершення війни в Україні на сьогодні немає, - Подоляк

За словами Подоляка, припинення вогню сьогодні б означало лише завершення війни за рахунок України й стимул для Росії продовжувати експансію з можливістю накопичити ресурси.

"Тому що Росія недореалізувала ці завдання, які вона перед собою поставила, і безумовно ці завдання значно ширші, ніж захопити частину Донецької чи Луганської областей. Тому перейдемо до того, що офіційних сьогодні пропозицій як це все завершити немає. Крім офіційної позиції України та офіційної позиції Росії", - додав він.

Подоляк нагадав, що Росія, своєю чергою, бажає отримати чотири українські області в повному складі. Водночас позиція України полягає у тому, що не можна завершувати повномасштабну війну шляхом поступок, оскільки це порушуватиме міжнародне право.

"Якщо ви готові до руйнації міжнародного права, то будь ласка, давайте про це говорити", - додав він.

У тому ж числі Подоляк зауважив, що окрім юридичного завершення війни, важливо також примусити Росію до політичної трансформації, щоб вона не продовжувала наполягати на своєму праві домінувати через насилля.

Питання завершення повномасштабної війни

Розмови про врегулювання повномасштабної війни в Україні знову активізувались.

7 грудня відбулась тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, лідера Франції Еммануеля Макрона, а також 47-го голови Білого дому Дональда Трампа. Останній неодноразово стверджував про бажання якнайшвидше завершити повномасштабну війну в Україні. Як розповів Зеленський, зустріч була "хорошою та продуктивною", а мир через силу можливий.

Тим часом голова польського уряду Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо завершення війни між Україною та Росією можуть розпочатися вже цієї зими.