Официальных предложений по завершению войны в Украине сегодня нет, - Подоляк

По словам Подоляка, прекращение огня сегодня бы означало лишь завершение войны за счет Украины и стимул для России продолжать экспансию с возможностью накопить ресурсы.

"Потому что Россия недореализовала эти задачи, которые она перед собой поставила, и безусловно эти задачи значительно шире, чем захватить часть Донецкой или Луганской областей. Поэтому перейдем к тому, что официальных сегодня предложений как это все завершить нет. Кроме официальной позиции Украины и официальной позиции России", - добавил он.

Подоляк напомнил, что Россия, в свою очередь, желает получить четыре украинские области в полном составе. В то же время позиция Украины заключается в том, что нельзя завершать полномасштабную войну путем уступок, поскольку это будет нарушать международное право.

"Если вы готовы к разрушению международного права, то пожалуйста, давайте об этом говорить", - добавил он.

В том же числе Подоляк отметил, что кроме юридического завершения войны, важно также принудить Россию к политической трансформации, чтобы она не продолжала настаивать на своем праве доминировать через насилие.

Вопрос о завершении полномасштабной войны

Разговоры об урегулировании полномасштабной войны в Украине снова активизировались.

7 декабря состоялась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, лидера Франции Эммануэля Макрона, а также 47-го главы Белого дома Дональда Трампа. Последний неоднократно утверждал о желании как можно быстрее завершить полномасштабную войну в Украине. Как рассказал Зеленский, встреча была "хорошей и продуктивной", а мир через силу возможен.

Между тем глава польского правительства Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по завершению войны между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой.