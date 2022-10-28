Офіційне визнання у тероризмі. В ОП відреагували на "пораду" Медведєва Україні

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв своєю так званою "порадою" про капітуляцію України в обмін на "стабільну" енергосистему є офіційним визнанням Росії в тероризмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

Зазначимо, що Медведєв у своєму Telegram-каналі написав, що імпорт електроенергії зі Словаччини нібито призведе до подальшого зростання цін на енергоносії та не дасть стабільності у роботі енергосистеми нашої країни.

"Шлях до стабільності енергопостачання інший. Треба визнати правомірність вимог Росії у рамках СВО (так звана "спеціальна військова операція" - ред.) та її результати, відображені в нашій Конституції. І тоді зі світлом налагодиться..." - написав він.

При цьому Подоляк наголосив, що таке висловлювання є визнанням РФ у тероризмі.

"Кремль прямо через Медведєва заявив: ми зруйнуємо українську енергосистему і будемо тероризувати мільйони людей, поки Україна не погодиться капітулювати. По суті, це офіційне визнання в тероризмі на державному рівні. Про які переговори тут може йтися? З ким?" - написав радника керівника ОП.

Нагадаємо, в жовтні, після масованих ударів РФ по енергетичних об'єктах, Україна припинила експорт електроенергії до Європи. Передбачається, що європейські партнери зможуть забезпечити постачання українським споживачам, якщо виникне така потреба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.