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Офіційне визнання у тероризмі. В ОП відреагували на "пораду" Медведєва Україні

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П'ятниця 28 жовтня 2022 14:10
Офіційне визнання у тероризмі. В ОП відреагували на "пораду" Медведєва Україні Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв своєю так званою "порадою" про капітуляцію України в обмін на "стабільну" енергосистему є офіційним визнанням Росії в тероризмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Зазначимо, що Медведєв у своєму Telegram-каналі написав, що імпорт електроенергії зі Словаччини нібито призведе до подальшого зростання цін на енергоносії та не дасть стабільності у роботі енергосистеми нашої країни.

"Шлях до стабільності енергопостачання інший. Треба визнати правомірність вимог Росії у рамках СВО (так звана "спеціальна військова операція" - ред.) та її результати, відображені в нашій Конституції. І тоді зі світлом налагодиться..." - написав він.

При цьому Подоляк наголосив, що таке висловлювання є визнанням РФ у тероризмі.

"Кремль прямо через Медведєва заявив: ми зруйнуємо українську енергосистему і будемо тероризувати мільйони людей, поки Україна не погодиться капітулювати. По суті, це офіційне визнання в тероризмі на державному рівні. Про які переговори тут може йтися? З ким?" - написав радника керівника ОП.

Нагадаємо, в жовтні, після масованих ударів РФ по енергетичних об'єктах, Україна припинила експорт електроенергії до Європи. Передбачається, що європейські партнери зможуть забезпечити постачання українським споживачам, якщо виникне така потреба.

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Ірина Подоляк Дмитро Медведєв Російська Федерація Електроенергія
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