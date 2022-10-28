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Официальное признание в терроризме. В ОП отреагировали на "совет" Медведева Украине

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Пятница 28 октября 2022 14:10
Официальное признание в терроризме. В ОП отреагировали на "совет" Медведева Украине Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев своим так называемым "советом" о капитуляции Украины взамен на "стабильную" энергосистему является официальный признанием России в терроризме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Отметим, что Медведев в своем Telegram-канале написал, что импорт электроэнергии из Словакии якобы приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители и не даст стабильности в работе энергосистемы нашей страны.

"Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО (так называемая "специальная военная операция" - ред.) и ее результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…" - написал он.

При этом Подоляк подчернул, что такое высказывание является признанием РФ в терроризме.

"Кремль прямо через Медведева заявил: мы разрушим украинскую энергосистему и будем терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится капитулировать. По сути, это официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь может идти речь? С кем?" - написал советника руководителя ОП.

Напомним, в окрябтре, после массированных ударов РФ по энергетическим объектам, Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу. Предполагается, что европейские партнеры смогут обеспечить поставки украинским потребителям, если возникнет такая необходимость.

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