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Официальная безработица упала до исторического минимума: сколько украинцев получают пособие

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Украина, Среда 19 апреля 2023 11:55
Официальная безработица упала до исторического минимума: сколько украинцев получают пособие Фото: на учете осталось 137,3 тысяч безработных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уровень официальной безработицы в Украине за последний год упал более чем вдвое. Только 56,1 тысяч граждан получают пособие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.

По данным статистики, в марте 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 137,3 тысяч, среди которых 98,5 тысяч - женщины. Год назад было 286,9 тысяч безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 250,5 до 56,1 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 33,5 тысяч. Нагрузка на одно свободное составляет 4,0.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки.

Размер минимального пособия по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

НБУ оценивает количество безработных по методологии Международной организации труда в IV квартале 2022 года в 2,9 млн человек.

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