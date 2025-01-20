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Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму

Украина, Понеділок 20 січня 2025 12:29
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Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму Фото: Рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рівень офіційного безробіття в Україні ще більше скоротився за останній рік та впав до історичного мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

За даними статистики, у грудні 2024 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 94,2 тисяч, серед яких 75,8 тисячі - жінки. Рік тому було 96,1 тисяч безробітних.

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 46,7 тисяч, що вище, ніж рік тому (32,4 тисяч).

Прогноз із безробіття

За прогнозом НБУ, рівень безробіття в Україні у 2024 році становитиме 14,2% (тобто близько 2 млн українців шукатимуть роботу), у 2025 році - 11,6%, у 2026 році - 10,6%.

Рівень безробіття в економіці поступово зменшуватиметься під впливом зростання попиту на робочу силу, проте залишиться вищим за рівень у період до повномасштабного вторгнення.

Він визначатиметься тривалим збереженням диспропорцій на ринку праці насамперед через обмежену пропозицію кваліфікованої робочої сили, на якій позначатимуться наслідки війни, зокрема й складнощі з поверненням демобілізованих до роботи, зазначили в НБУ.

Офіційне безробіття

Нагадаємо, за 2023 рік показник офіційного безробіття в Україні впав у два рази. У грудні 2023 року налічувалося 96,1 тисячі зареєстрованих безробітних, тоді як рік тому - 186,5 тисячі.

Максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2025 року становитиме 8000 гривень - розмір мінімальної зарплати. Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Раніше в Мінекономіки заявили, що через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

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