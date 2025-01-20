Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума

Уровень официальной безработицы в Украине еще больше сократился за последний год и упал до исторического минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ .

По данным статистики, в декабре 2024 года количество зарегистрированных безработных упало до 94,2 тысяч, среди которых 75,8 тысячи - женщины. Год назад было 96,1 тысяч безработных.

Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 46,7 тысяч, что выше, чем год назад (32,4 тысяч).

Прогноз по безработице

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в Украине в 2024 году составит 14,2% (то есть около 2 млн украинцев будут искать работу), в 2025 году - 11,6%, в 2026 году - 10,6%.

Уровень безработицы в экономике постепенно будет уменьшаться под влиянием роста спроса на рабочую силу, однако останется выше уровня в период до полномасштабного вторжения.

Он будет определяться длительным сохранением диспропорций на рынке труда прежде всего из-за ограниченного предложения квалифицированной рабочей силы, на которой будут сказываться последствия войны, в том числе и сложности с возвращением демобилизованных к работе, отметили в НБУ.

Официальная безработица

Напомним, за 2023 год показатель официальной безработицы в Украине упал в два раза. В декабре 2023 года насчитывалось 96,1 тысячи зарегистрированных безработных, тогда как год назад - 186,5 тысячи.

Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2025 года составит 8000 гривен - размер минимальной зарплаты. Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Ранее в Минэкономики заявили, что из-за войны, выезд украинцев за границу и внутреннюю миграцию в государстве существует кадровый дефицит и структурная безработица. Если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.