Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму: в чому причини

Станом 26 грудня 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 191 тисяча безробітних. За останній місяць безробітних стало на 32 тисячі менше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.
"Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було", - написав він.
Як зазначив депутат, "не свідчить, що у нас різко все стало чудово в країні з роботою".
Железняк зазначив три фактори, які впливають на офіційний рівень безробіття:
Нагадаємо, за даними Мінекономіки, кількість зареєстрованих безробітних у Державній службі зайнятості не відображають ситуації в Україні. Реальне число більш ніж у десять разів вище.
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