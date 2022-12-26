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Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму: в чому причини

Фото: безробіття в України впало до історичного мінімуму  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом 26 грудня 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 191 тисяча безробітних. За останній місяць безробітних стало на 32 тисячі менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.

"Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було", - написав він.

https://t.me/yzheleznyak/

Як зазначив депутат, "не свідчить, що у нас різко все стало чудово в країні з роботою".

Железняк зазначив три фактори, які впливають на офіційний рівень безробіття:

  • 1) Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів
  • 2) Баланс виїзду закордон з жовтня знову негативний. Більше людей виїжджає.
  • 3) Чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату. Тому зараз 77% зареєстрованих безробітних це жінки.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, кількість зареєстрованих безробітних у Державній службі зайнятості не відображають ситуації в Україні. Реальне число більш ніж у десять разів вище.

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